Чита, , 07:25 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. Как сообщает сегодня, 23 июля, оперативный штаб региона, общее число выявленных носителей коронавируса достигло 4002 человек (14 за последние сутки).

Из них 3396 (69 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Новых летальных случаев от вируса не зарегистрировано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее была обнародована информация о том, что коэффициент распространения инфекции в Забайкалье снизился до минимального за все время значения — 0,6.

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