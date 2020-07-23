Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Американский лидер Дональд Трамп без опасений отпустит своего младшего сына Бэррона в школу, даже несмотря на угрозу заражения коронавирусом. Об этом президент заявил 22 июля во время пресс-конференции.

Кроме того, глава государства отметил, что ждет открытия школ.

Дональд Трамп «Я хочу, чтобы школы открылись. Мы сделаем это в безопасном режиме».

При этом он подчеркнул, что окончательное решение об открытии учебных заведений должны принимать местные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Дональд Трамп заявил, что очное обучение в школах США, закрытых из-за пандемии, может быть возобновлено уже осенью.

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