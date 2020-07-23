Вашингтон, 23 июля 2020, 07:17 — REGNUM Американский лидер Дональд Трамп без опасений отпустит своего младшего сына Бэррона в школу, даже несмотря на угрозу заражения коронавирусом. Об этом президент заявил 22 июля во время пресс-конференции.
Кроме того, глава государства отметил, что ждет открытия школ.
При этом он подчеркнул, что окончательное решение об открытии учебных заведений должны принимать местные власти.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Дональд Трамп заявил, что очное обучение в школах США, закрытых из-за пандемии, может быть возобновлено уже осенью.
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