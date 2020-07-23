Шанхай, Китай, , 06:51 — REGNUM Несмотря на эпидемию нового коронавируса, иностранные инвесторы увеличили свою активность в Шанхае, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

Шанхай получил $10,28 млрд иностранных инвестиций за первую половину 2020 года, что на 5,4% выше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в Шанхайской муниципальной комиссии коммерции.

Крупные инвестпроекты составили большую долю от их общего числа, достигнув $5,35 млрд, сообщили в комиссии. Из общего числа, 19 проектов получили иностранных инвестиций в объеме более $100 млн каждый.

В период с января по июнь текущего года 26 региональных штаб-квартир иностранных совместных предприятий и 10 иностранных предприятий открыли научно-исследовательские центры в Шанхае.