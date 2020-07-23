Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Более 50 млн тестов на COVID-19 провели специалисты в системе здравоохранения США с начала распространения коронавируса, заявил 22 июля журналистам президент США Дональд Трамп.

«Сегодня количество сделанных у нас тестов превысило 50 млн, это намного больше, чем в любой другой стране мира. Индия с 20 млн тестами на втором месте, но у нас — 50 млн», — сказал он.

По его словам, тестирование американских граждан продолжается повсеместно, уровень летальных исходов у в стране продолжает снижаться. Трамп добавил, что эффективную вакцину в США планируют получить до конца 2020 года.

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