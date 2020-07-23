Шанхай, Китай, , 06:45 — REGNUM В Шанхае подтвержден один новый «импортный» случай COVID-19 за прошедшие сутки и ни одного локального, сообщили 23 июля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Вновь заболевший прибыл в Шанхай из США. Он является гражданином Китая, работавшим в Соединенных Штатах, откуда он вылетел 17 июля и прибыл в Международный аэропорт «Пудун» в Шанхае через Германию 19 июля.

Пассажир был помещен под карантин по прибытию, после чего у него начали проявляться симптомы нового коронавируса. Он тут же был изолирован. Все 43 человека, находившихся в тесном контакте с заболевшим были помещены под карантин.

Всего в Шанхае за все время эпидемии было выявлено 396 «импортных» случаев COVID-19 и 342 местных случая.