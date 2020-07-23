Ухань, Китай, , 06:41 — REGNUM В провинции Хубэй центральной части Китая не выявлено ни одного нового подтвержденного, бессимптомного случая или случая подозрения на COVID-19, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения КНР, один бессимптомный случай до сих пор числится в Эньши-Туцзя-Мяоском автономно округе провинции. Четыре человека, находившихся в тесном контакте с зараженными наблюдаются врачами.

Всего в провинции Хубэй, которая ранее была эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае и до сих пор остается самым пострадавшим регионом, выявлено 68 135 случаев COVID-19 за все время пандемии, из которых 63 623 человека выздоровели, еще 4512 человек скончались.