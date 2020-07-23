Москва, , 06:40 — REGNUM Еще 50 тысяч тест-систем и реагентов диагностики коронавируса SARS-CoV-2 будут предоставлены Киргизии Роспотребнадзором, 23 июля сообщается на сайте ведомства.

Ранее республика получила от России более 150 тысяч тестов. В сообщении Роспотребнадзора также говорится, что российские тест-системы переданы уже в 33 государства мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля на самолете МЧС РФ в Киргизию вылетели еще 49 российских медиков для помощи республике в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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