Гонконг, Китай, , 06:37 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено в общей сложности 2131 случай заболевания опасной инфекцией с начала эпидемии.

Из них 14 человек скончались, еще 1344 человека выздоровели. В САР Макао выявлено 46 случаев, все пациенты выздоровели. На Тайване подтверждено 455 заболевших, из которых семеро человек скончались, еще 440 выздоровели.

НА материковой части Китая было выявлено 83 729 случаев заболевания за все время эпидемии, из которых 78 855 человек выздоровели, скончались 4634 человека.