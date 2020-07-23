Мехико, , 06:12 — REGNUM 362 274 случая заражения SARS-CoV-2 зарегистрировано в Мексике с начала пандемии, 22 июля, сообщил главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломия 22 июля в ходе брифинга.

За сутки заражение коронавирусом подтвердилось еще у 6019 человек. Также 790 пациентов умерло от осложнений, связанных COVID-19. Всего в Мексике зафиксировано 41 190 летальных исходов при данном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля, по данным ВОЗ, в мире за сутки было выявлено 202 726 новых фактов инфицирования коронавирусом.

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