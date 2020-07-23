Джакарта, , 06:12 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо на закрытой встрече с представителями научных кругов потребовал в течение трёх месяцев завершить работу над вакциной от нового коронавируса. Об этом 23 июля сообщает газета The Jakarta Post.

По словам профессора медицинской школы Университета Паджаджаран Куснанди Русмила, работающего над созданием препарата, «мы получили инструкции от Видодо подготовить вакцину за три месяца». Но даже лидирующие исследования в этой области позволяют рассчитывать на завершение клинических испытаний «только в январе будущего года».

Русмил отметил, что в стране «самым перспективным считается совместный проект местной фармацевтической компании Bio Farma и китайской компании Sinovac Biotech», в ходе которого начало испытаний вакцины на людях ожидается в августе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили 91 751 случай заражения SARS-CoV-2 на территории страны. За всё время пандемии в Индонезии, лидирующей в Юго-Восточной Азии по распространению коронавируса, скончались 4459 человек.

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