Кальяри, Италия, , 05:53 — REGNUM Колесо сыра весом 600 килограммов изготовили на острове Сардиния (Италия), достижение зарегистрировали в Книге рекордов Гиннеса, сообщает агентство ANSA.it.

«Самый большой Пекорино в мире — сардинский, он весит 600 кг. В его производстве участвовали 50 сыроделов, которые использовали 4550 литров молока», — рассказали «виновники» рекорда.

Отмечается, что для производства колеса использовались 33 медных котла и специальная деревянная форма диаметром 165 см и высотой 60 см. После производства сыра его год выдерживали в специальных условиях. Затем его осмотрел судья Книги рекордов Гиннеса и вынес вердикт.

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