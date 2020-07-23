Урумчи, Китай, 23 июля 2020, 05:48 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурской автономном районе на северо-западе Китая выявлено 18 новых случаев COVID-19, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.
По данным региональной комиссии здравоохранения, все 18 новых случаев пришлись на столицу региона город Урумчи. В регионе также зафиксировано 24 новых бессимптомных случая заражения новым коронавирусом.
На текущий момент в Синьцзяне зафиксировано 82 подтвержденных случая COVID-19 и еще 77 бессимптомных случаев. Всего 3284 человека находятся под медицинским наблюдением.