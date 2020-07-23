Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Обязательное ношение защитных масок будет введено с 29 июля для пассажиров американской компании American Airlines во время их нахождения в аэропорту и самолете, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Требование объясняется борьбой с распространением нового коронавируса. Оно касается всех лиц старше двух лет. Пассажиры будут обязаны носить маски все время за исключением моментов приема пищи.

В случае отказа потенциальных клиентов от этих правил American Airlines может запретить приобретать билеты на свои рейсы до отмены данного предписания.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля авиакомпании United Airlines и American Airlines временно прекратили свои рейсы в Гонконг после того, как власти этого специального автономного района Китая потребовали от экипажей самолетов, прибывающих в местный аэропорт, сдавать тесты на коронавирус.

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