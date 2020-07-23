Шанхай, Китай, , 05:40 — REGNUM Объем внешней торговли Шанхая вырос во втором квартале 2020 года на 2,4% в годовом исчислении по мере того, как бизнес города отходит от жестких ограничительных мер в связи с коронавирусом, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

Объем импорта и экспорта города во втором квартале составил 824,84 млрд юаней (около $118 млрд) во втором квартале года, что составляет 52,2% от общего объема импорта и экспорта за первую половину года.

Экспорт механических изделий и электронной продукции составил 67,6% от общего объема экспорта за первое полугодие. Экспорт текстиля и ткани вырос на 61,6% в связи со спросом на материалы по профилактике эпидемии.

Импорт высокотехнологической проекции в Шанхае вырос на 12,3% в годовом исчислении достиг 312 млрд юаней за период с января по июнь.