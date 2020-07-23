Магадан, Магаданская область, , 05:41 — REGNUM В вахтовом посёлке золотодобытчиков компании «Полиметалл» в Среднеканском районе Магаданской области выявили несколько случаев заражения коронавирусом работников.

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«Коронавирус диагностировали у семи сотрудников, ещё у семерых есть клинические проявления болезни, но тесты пока не готовы. Контактных лиц больше 200 человек. Мы вывозим всех заболевших. За всеми контактными устанавливаем наблюдение, тесные контакты изолируются, остальные получают химиопрофилактику», — цитируют первого замминистра здравоохранения Колымы Елену Кузьменко РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи повторного заражения коронавирусом — редкое явление, вероятнее всего, связанное с особенностями иммунной системы конкретного человека, заявили в Минздраве России.