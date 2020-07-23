Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Пятеро друзей президента США Дональда Трампа скончались от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19. Об этом 22 июля американский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что до недавнего времени никто из его близких или друзей не погибал от пневмонии. По словам Трампа, один из его приятелей, который успешно работал в риэлторской сфере, скончался всего через несколько после того, как был госпитализирован в больницу.

Глава государства отметил, что этот случай еще раз убедил его в необходимости особого внимания в отношении лиц из группы риска.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Дональд Трамп заявил, что пятеро человек, с которыми он был лично знаком, в том числе и двое его друзей, умерли от COVID-19.

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