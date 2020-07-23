Магадан, Магаданская область, , 05:18 — REGNUM В Магаданской области на благоустройство дворовых территорий будут ежегодно выделять из бюджета по 100 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: Глава самоуправления Калуги проверил состояние дворов

Губернатор Колымы Сергей Носов посмотрел как идёт ремонт дворов в Магадане. Он акцентировал, что благоустройство должно быть комплексным, а не ограничиваться только асфальтированием и установкой новых бордюров — во дворах нужно установить детские игровые площадки.

«Планируем выделять не менее 100 млн каждый год на благоустройство дворов. Но темпы, которые мы взяли, ослабевать не должны. В этом году по дорогам и тротуарам у Магадана получается около 160 млн, и мы дополнительно получили из федерального бюджета 95 млн рублей», — сказал колымский глава.

В этом году в столице Магаданской области благоустроят 27 дворов. В районы Колымы на эти цели выделят 60 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 20 июля вместе с начальником управления городского хозяйства Александром Шпиренко проверили состояние дворов и межквартальных проездов в центральной части города.