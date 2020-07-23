Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Формирование иммунитета к коронавирусу может потребовать использование ни одной дозы вакцины, а нескольких, считает основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Об этом он заявил 22 июля в интервью телеканалу CBS News.

По словам миллиардера, в настоящее время ни одна из существующих вакцин не способна подействовать после первого раза. Гейтс также добавил, что скорее для этого понадобиться две дозы, а для пожилых людей — более двух. Однако он не исключил, что в будущем появиться вакцина, которая сможет эффективнее формировать иммунитет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Билл Гейтс заявил, что вакцина против коронавируса может оказаться неэффективной для предотвращения распространения COVID-19.

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