Тегеран, , 08:56 — REGNUM 22 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) по стране умерло 219 иранцев, в результате чего общее число смертей достигло 14 853. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 219 новых жертв их общее число в стране возросло до 14 853.

«За последние 24 часа было обнаружено около 2586 новых случаев заражения COVID-19, около 1934 человек были госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Лари, в общей сложности 281 413 иранцев были подвержены заражению опасным вирусом, причем 244 840 из них выздоровели и были выписаны из больниц.

«Около 3609 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она также подчеркнула, что к настоящему времени в Иране было проведено 2228 277 обследований.