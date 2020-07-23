Пекин, , 04:50 — REGNUM В Пекине за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

Таким образом, в китайской столице вот уже 17 дней подряд не выявлено новых локальных случаев нового коронавируса. «Импортных», то есть выявленных у прибывших в город из-за рубежа, случаев не выявлено также.

Отметим, что с середины июля в Пекина началась новая вспышка COVID-19. В период с 11 июня по 22 июля в городе было выявлено 335 подтверждённых локальных случаев, из которых 79 человек по-прежнему остаются госпитализированными.