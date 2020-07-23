Пекин, , 04:46 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено три новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

Таким образом, общее число «импортных», то есть прибывших в Китай из-за рубежа, пациентов достигло 2023 за все время эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. В Шанхае, провинции Гуандун и Шэньси выявлено по одному новому «импортному» случаю.

Среди их общего числа 1947 человек уже выписан из больниц по выздоровлению, еще 76 продолжают получать медицинскую помощь. Двое — в тяжелом состоянии. Смертей среди таких пациентов не выявлено.