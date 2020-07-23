Пекин, , 04:41 — REGNUM Еще 15 человек победили COVID-19 и были выписаны из госпиталей Китая за прошедшие сутки, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 240 человек продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны, включая 11 в тяжелом состоянии. Всего 78 855 пациентов были вылечены и выписаны из госпиталей.

В общей сложности 83 729 подтвержденных случаев COVID-19 было выявлено на материковой части Китая, из которых 4634 человек скончались от опасной инфекции.