Москва, , 04:40 — REGNUM Запретить мотоциклистам и владельцам мопедов опасную езду между рядами и движение параллельно другим машинам в одной полосе предложила депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия»). Об этом 23 июля пишут «Известия».

Необходимые изменения депутат предложила внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В соответствии с проектом поправок, за движение в полосе параллельно с автомобилем мотоциклисты могут получить штраф в размере 3 тыс. рублей, а за опасное лавирование по междурядью — 15 тыс. рублей.

«Необходимо защитить как автомобилистов, так и мотоциклистов. В ДТП байкеров погибает почти в 30 раз больше, чем автолюбителей», — объяснила депутат свою инициативу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России предложили законодательно закрепить в КоАП норму об обязательной эвакуации транспортных средств без ОСАГО.

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