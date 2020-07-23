Пекин, , 04:29 — REGNUM Китай арестовал 9198 подозреваемых, связанных с крупными случаем организованных преступлений с начала национальной операции, запущенной в начале 2018 года, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

В данные случае было вовлечено 109,57 млрд юаней (около $15,7 млрд), сообщили в национальной канцелярии по борьбе с организованной преступностью. Против более чем 3300 было инициировано расследование по подозрению в коррупции и «крышевании» бандитских структур.

Из 111 крупных случаев организованных преступлений, зафиксированных канцелярией, 28 уже было закрыто, в то время как остальные находятся в состоянии расследования или судебного разбирательства.