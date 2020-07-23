Пекин, , 04:23 — REGNUM В обще сложности 142 человека погибли, один пропал без вести из-за наводнений в 27 регионах Китая уровня провинции с 1 июня текущего года, что на 56,5% ниже в среднем, чем за аналогичный период предыдущих пяти лет, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

Наводнения по всему Китаю уничтожили 35 тыс. домов с 1 июня текущего года, что на 72,4% ниже, чем в среднем за аналогичный период предыдущих пяти лет, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

В то же самое время прямой экономический ущерб от наводнений составил 116,05 млрд юаней (около $16,65 млрд) за указанный период, что на 5% ниже аналогичного периода предыдущих пяти лет в среднем.

Несколько провинций Китая, включая Хубэй, Хунань и Аньхой должны приготовиться к дальнейшему ухудшению паводковой ситуации в связи с тем, что там велика вероятность схода оползней и селей, а уровень воды в среднем и нижнем течении реки Янцзы, озер Дунтинху, Поянху и Тайху поднял выше критического.