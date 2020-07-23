Владивосток, , 04:29 — REGNUM Во Владивостоке в День ВМФ Ансамбль песни и пляски ТОФ представит новую концертную программу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Артисты флота первый раз будут выступать на плавучей сцене — понтоне самоходного плавкрана, установленном в 50 метрах от набережной Цесаревича во Владивостоке. Сцена будет украшена флагами расцвечивания, оборудована специальной подсветкой и светодиодным экраном, на котором зрители смогут увидеть прямую трансляцию морского парада кораблей в бухте Золотой Рог и трансляцию концертов творческих коллективов флота.

Полуторачасовая концертная программа «Верность Отечеству» включает 20 лучших номеров, десять из которых будут премьерными.

Артисты исполнят такие композиции как «Морская дружба», «Город воинской славы — Владивосток» и «Андреевский флаг». Запланировано выступление танцевальной группы ансамбля. Всего в концерте примут участие более 60 артистов.

Вечером 26 июля в 20:30 по местному времени в акватории бухты Золотой Рог на той же плавучей сцене выступит оркестр штаба ТОФ со специально подготовленной праздничной программой из 15 номеров.

Концерт украсит дефиле быстроходных лодок со световой иллюминацией, которые будут курсировать вдоль кораблей парадной линии.

С 22:00 до 22:30 будут даны залпы с артиллерийских орудий в честь Дня Военно-морского флота России на Спортивной набережной.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля во Владивосток планируется выступление прославленной авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи».