Вашингтон, , 04:18 — REGNUM «Первым расистом, который стал президентом» США является Дональд Трамп. Об этом заявил его возможный соперник на предстоящих президентских выборах демократ Джо Байден, 22 июля в ходе онлайн-конференции с избирателями.

Политику задали вопрос об его отношении к тому, что американский лидер называет коронавирус «китайским вирусом». Бывший вице-президент ответил, что Трамп «сеет расизм».

По словам Байдена, ни один из президентов США якобы не делал себе таких оскорбительных расистских заявлений, какие позволяет действующий глава государства. Кандидат от демократов добавил, что в Соединенных Штатах были расисты, пытавшиеся избраться на высший пост в стране, но удалось это только Трампу.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня стало известно, что согласно результатам опросов Yahoo News / YouGov, 51% опрошенных американских граждан считают, Дональда Трамп расистом.

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