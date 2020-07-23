Владивосток, , 04:18 — REGNUM В День ВМФ в России будут участвовать более 200 кораблей, подлодок и судов. Военно-морские парады пройдут в Петербурге и Кронштадте, в Североморске, Балтийске, Владивостоке, Севастополе, Каспийске, а также в пункте материально-технического обеспечения сил флота в Средиземном море в порту Тартус (Сирия), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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26 июля во Владивосток планируется выступление прославленной авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи».

Взлетят истребители в 13:00 по местному времени (06:00 мск) над акваторией Амурского залива. Лётчики продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, пролёты в составе различных строёв и элементы воздушного боя на истребителях Су-35С истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Истребители будут действовать на высотах от 5 до 50 тыс. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе 26 июля на всех кораблях одновременно с поднятием Андреевского флага будут подняты праздничные флаги расцвечивания, а в вечернее время контуры кораблей в парадной линии подсветят иллюминацией.