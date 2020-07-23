Даллас, США, , 03:34 — REGNUM В американском штате Техас за прошедшие сутки скончались 197 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба органов здравоохранения штата.

Отмечается, что это рекордный показатель по число умерших за сутки пациентов с начала пандемии COVID-19. Таким образом, общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Техасе достигло 4348 человек.

Также за 22 июля в Техасе выявили около 10 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 351 618 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Также отмечается, что в штате зафиксирована одна из крупнейших вспышек эпидемии. При этом очагом распространения инфекции стал крупнейший город Техаса — Хьюстон.