Богота, , 03:09 — REGNUM 218 428 случаев заражения SARS-CoV-2 зафиксировано в Колумбии, в том числе за последние сутки — 7 373. Об этом сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава.

При этом 101 613 человек уже излечились. Также за минувшие 24 часа в стране скончалось 207 пациентов от осложнений при COVID-19. Всего в Колумбии выявлено 7 373 умерших от данного заболевания.

С начала наблюдений в республике на коронавирус исследовали 1 292 501 образец анализа.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в колумбийском городе Кали на одной из вечеринок за нарушение карантина были задержаны 18 человек.

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