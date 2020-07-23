Женева, Швейцария, , 03:09 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что вакцинация от нового коронавируса начнётся только в начале 2021 года. Об этом 22 июля заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Если говорить реалистично, следующий год уже наступит к тому времени, когда людей начнут вакцинировать», — сказал Райан в ходе онлайн-конференции.

По его словам, несмотря на то, что некоторые препараты уже достигли третьей фазы испытаний (тестирование на людях), необходимо «обеспечить безопасность и эффективность вакцин, что займёт некоторое время».

Как сообщало ИА REGNUM, ВОЗ надеется, что вакцина от COVID-19 будет доступна для всех в мире, вне зависимости от страны проживания и уровня достатка.

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