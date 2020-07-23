Приштина, , 03:05 — REGNUM В столице Косово Приштине 22 июля прошли протесты против строительства Большой мечети. Участники протеста носили защитные маски.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, протесты были организованы бывшим офицером УЧК (Алб. Освободительная армия Косово) Бинаком Гаши и проходили около строительной площадки.

Возмущение косоваров вызвал тот факт, что средства на строительство мечети — свыше 30 миллионов евро — были предоставлены Турцией. Тот факт, что строительство мечети было начато 16 июля, в годовщину попытки вооруженного переворота против режима Эрдогана, общественный деятель назвал покушением на независимость края. Гаши подчеркивает, что Косово не является провинцией Турции и имеет давние традиции борьбы за свободу.

Глава Исламской общины Косово Наим Тернава ранее заявлял, что строительство мечети завершится в кратчайшие сроки. Ожидается, что работы займут три года.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция Косово отказывается идти на сотрудничество с правительством Хоти