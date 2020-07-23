Лима, , 02:17 — REGNUM 366 550 случаев заражения новым коронавирусом подтверждено в Перу с начала пандемии, сообщается 22 июля на сайте перуанского министерства здравоохранения.

За сутки в стране было зарегистрировано 4463 случая инфицирования SARS-CoV-2. Количество летальных исходов от COVID-19 было скорректировано на 3688 после обнаружения занижения данных и сейчас достигает — 17 455.

Еще 252 246 человек излечились и выписаны из больниц. Также в Перу было проведено 2 133 775 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире от осложнений при COVID-19 подтверждена гибель более 617 тысяч пациентов.

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