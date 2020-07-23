Южно-Сахалинск, , 02:02 — REGNUM Для осуществления авиарейсов между Северо-Курильском и Петропавловском-Камчатским в ближайшее время на линию будет поставлен дополнительный вертолёт, а после завершения строительства взлетно-посадочной полосы в конце 2020 года на Парамушире регулярные рейсы будет совершать самолёт вместимостью до 19 пассажиров, об этом в ходе общения в прямом эфире с жителями региона заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава региона заверил, что в августе проблема регулярного авиасообщения между Курилами и Камчаткой должна быть устранена. Всю ответственность за организацию стыковочных рейсов для пассажиров должны взять на себя авиакомпании. Жителей Северо-Курильска будут заранее информировать о наличии мест в вертолёте, при их нехватки поручено организовывать дополнительные рейсы.

В ближайшее время после ремонта должен вернуться на линию теплоход «Гипанис», который курсирует между Курилами и Камчаткой. В 2021 году должно быть построено специальное грузопассажирское судно для перевозки между островами и полуостровом.

Как сообщало ИА REGNUM, субсидия на региональные перевозки в размере 3 млрд рублей выделена Росавиации российским правительством. Распоряжение об этом премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано 22 июля на официальном интернет-портале правовой информации.