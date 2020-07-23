Красноярск, , 02:13 — REGNUM В четверг, 23 июля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 23 на 24 июля ожидается до +11 °C.

Скорость юго-западного, западного ветра 3−8 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В пятницу, 24 июля, в Красноярске до +20 °C днём и до +10 °C ночью.

В субботу, 25 июля, в Красноярске ожидается до +22 °C днём. Ночью до +11 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 23 июля на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы северного ветра до 15−20 м/с, в Эвенкийском муниципальном районе и южных районах Красноярского края местами грозы.