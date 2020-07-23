Каир, , 01:56 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Отмечается, что это рекордно низкий показатель за прошедшие шесть недель. Всего с начала пандемии в Египте от осложнений COVID-19 скончались 4440 пациентов.

Также за 22 июля в стране выявили 667 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Минздрав Египта отмечает, что уже вторую неделю число ежедневно выявляемых зараженных держится на уровне ниже 1000 человек. С начала пандемии на египетской территории подтвердили 89 745 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Кроме того, за минувшие сутки в стране выздоровели 602 пациента. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Египте вылечились 30 075 человек.