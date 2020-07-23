Триполи, , 01:51 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 88 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает ливийский национальный центр по контролю заболеваний.

Сообщается, что за 22 июля было проведено 1732 теста на наличие коронавируса, 88 из них показали положительный результат. Таким образом, общее число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 2176.

Также за 22 июля в Ливии вылечились десять пациентов, еще трое с болезнью не справились и скончались. Всего с начала пандемии в стране вылечились 489 пациентов. Жертвами осложнений COVID-19 в Ливии стали 53 человека.