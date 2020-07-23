Бразилиа, , 01:31 — REGNUM Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось на рекордные 67 860 за сутки и составило 2 227 514. Об этом 22 июля сообщается на сайте Национального совета здравоохранения (Conass).

Предыдущий рекорд по этому показателю был зарегистрирован 19 июля — 54 771 случай за сутки. За истекшие 24 часа в стране было подтверждено 1 284 летальных исходов от осложнений при COVID-19.

Всего в Бразилии по этой причине скончался 82 771 пациент. Кроме того, 1 532 138 человек излечились. В настоящее время на учете в медучреждениях страны числятся 612 605 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире число фактов инфицирования коронавирусом превысило 15 млн.

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