Сантьяго, , 01:26 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 45 пациентов, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом, общее число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, в Чили достигло 8722 человек. Также за 22 июля в стране выявили 1741 зараженного SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Чили подтвердили 336 402 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время в стране числятся 18 439 активных случаев заболевания COVID-19. Уже 309 241 человек смог выздороветь. Всех выздоровевших пациентов уже выписали из медицинских учреждений страны.