Курган, , 01:19 — REGNUM В Кургане, в посёлке Кулацкий, вместо остановочного комплекса местные жители появилось кресло. В социальных сетях активно обсуждают креатив городской окраины, сообщает корреспондент РЕ.

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Кресло с видом на лужу стало поводом для сарказма и иронии курганцев. Местные жители вспоминают, что на этом месте ранее была остановка, но её демонтировали с обещанием поставить новую. Прозвучало предложение не выкидывать старую мебель на помойку, а помочь жителям Кулацкого с обустройством комфортного места ожидания транспорта.

Сотрудники горадминистрации Кургана оперативно ответили прямо в ветке обсуждения, что в микрорайоне Кулацкий остановочный комплекс появится в октябре 2020 года — «после выполнения мероприятий по оборудованию посадочной площадки в асфальтовом покрытии».

«В настоящее время все силы подрядных организаций брошены на объекты национальных программ», — пояснили в мэрии Кургана.