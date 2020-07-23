Ливерпуль, Великобритания, , 01:10 — REGNUM Болельщики британского футбольного клуба «Ливерпуль», которые начали праздновать чемпионство своей команды на родном стадионе после победного матча над лондонским «Челси», разогнаны полицией для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает издание Daily Mirror.

Футбольные фанаты Цитата из к/ф «Фабрика футбольных хулиганов». Реж. Ник Неверн. 2014. Великобритания

Перед игрой команд стражи правопорядка перекрыли все улицы вблизи стадиона. При этом полиция призвала болельщиков смотреть за вручением трофея по телевидению.

Напомним, 22 июля «Ливерпуль» обыграл лондонский «Челси» со счетом 5:3, став чемпионом Англии впервые за 30 лет.

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