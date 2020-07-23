Москва, , 01:00 — REGNUM Создать в России центры управления регионов (ЦУР), которые будут получать и обрабатывать жалобы граждан, предложили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) РФ. Об этом 23 июля пишут «Известия».

На создание системы планируют направить 26,4 млрд рублей. По предложению министерства, они будут работать по принципу «единого окна», собирать обращения с официальных государственных порталов, сайта госуслуг и горячих линий, а также жалобы в социальных сетях и мессенджерах.

Отмечается, что ЦУРы будут создаваться на основании поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, прошедшего 30 января 2020 года. Планируемый срок реализации этого поручения — 1 декабря текущего года.

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