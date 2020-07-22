Токио, , 23:46 — REGNUM Игра Ghost Of Tsushima продаётся в Японии лучше, чем ожидала Sony. Об этом 23 июля сообщил портал Screen Rant.

Компания сообщила, что в некоторых регионах Японии все «коробочные» копии игры были распроданы. Она даже призвала геймеров покупать цифровые версии Ghost Of Tsushima, пока решается проблема с наличием игры на складах магазинов.

Издание отмечает, что ранее Япония показывала себя как менее ёмкий рынок консольных видеоигр, в отличие от рынков ЕС и США, поскольку в этой стране лучше продаются игры для мобильных платформ.

https://twitter.com/PlayStation_jp/status/1285801898054844416

Релиз Ghost Of Tsushima состоялся 17 июля 2020 года, разработкой игры занималась студия из США Sucker Punch Productions. В центре повествования находится самурай, который во времена первого монгольского вторжения в Японию противостоит захватчикам. Действие игры происходит в 1274 года на острове Цусима.

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