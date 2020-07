Вашингтон, , 23:30 — REGNUM Французская компания Ubisoft объявила, что она не будет поднимать цены на игры для PlayStation 5 и Xbox Series X до $70. Об этом 22 июля сообщил портал Comicbook.

Издание отмечает: Ubisoft не говорит, что ее игры для PS5 и Xbox Series X будут стоить $60, компания лишь дала понять, что она не будет увеличивать цены на игры осенью 2020 года. Т. е. впоследствии она может принять подобное решение.

Автор статьи пишет, что скорее всего, цены на главные игры разработчика для консолей нового поколения будут на уровне $60. Речь идёт о таких проектах, как Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, Gods & Monsters, Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine, Avatar, Beyond Good and Evil 2 и Splinter Cell.

Ранее СМИ сообщили, что издательская компания Take-Two Interactive может поднять цены на игры для PS5 и Xbox Series X до $70. Отмечается, что другие разработчики и издатели могут последовать её примеру.

