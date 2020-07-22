Москва, , 23:21 — REGNUM Авиация МЧС России доставит российских медиков в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщается, что из Москвы вылетели семь специалистов. При этом самолет МЧС сделает остановку в Уфе, где на борт поднимутся еще 42 медика. Из Уфы самолет вылетит в Бишкек.

«По поручению Правительства РФ 22 июля спецборт МЧС России со специалистами Минздрава России и Роспотребнадзора вылетел в Киргизскую Республику. Российские специалисты направляются в рамках помощи Киргизской Республике в борьбе с коронавирусной инфекцией», — сообщили в МЧС.

После того, как российские специалисты закончат работу в Киргизии, они вернутся домой также с помощью борта МЧС.

Напомним, что на сегодняшний день в Киргизии выявлено 29 359 случаев COVID-19. Скончались 1123 человека.