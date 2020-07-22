Скопье, , 23:22 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 21 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1437 человек было выявлено 137 новых случая заражения коронавирусом. При этом 131 человек был признан излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 9547 случаев заражения, 442 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. 10 пациентов умерли 22 июля. 5071 пациент уже излечился. Лечение проходят 4034 пациента.

За 21 июля в стране не скончался ни один пациент. Таких радостных новостей в стране не было уже два месяца — предыдущим днем без жертв среди COVID-19 было 25 мая. Напомним, по смертности среди пациентов с COVID-19 Северная Македония находится на первом месте в регионе Западные Балканы.

После выборов 15 июля число новых случаев заражения снова возросло. Инфектологи страны ожидают нового всплеска эпидемии в связи с тем, что граждане продолжают игнорировать призывы минздрава о соблюдении антикоронавирусных мер: соблюдении социальной дистанции и ношении защитных масок. Торговая инспекция вняла доводам врачей и теперь объекты, нарушающие предписанный протокол работы в условиях пандемии, будут закрываться, как при режиме ЧП.

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