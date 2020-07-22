Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Осенью 2020 года может состояться релиз игры, разработанной на основе популярной вселеной G.I. Joe компании Hasbro. Об этом 22 июля сообщил портал Screen Rant.

В сеть выложили фотографии коробок игры для Xbox Series X и PlayStation 4, она получит название GI Joe: Operation Blackout. Стоит отметить, что ранее поклонники франшизы обнаружили в сети информацию от компании GameFly, которая подтвердила, что игра действительно находится в разработке. Стоит отметить, что в соответствующем списке также находилась версия GI Joe: Operation Blackout для Nintendo Switch.

https://www.instagram.com/p/CC37ib-J3Ql/

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в производстве кинокомпании Paramount находится уже третий фильм по франшизе G.I. Joe. Первая картина серии получила в России название «Бросок кобры». Выход второго фильма «Снейк Айз» (Snake Eyes) на большие экраны запланирован на 16 октября 2020 года.

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