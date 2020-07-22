Берн, , 22:53 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 202 726 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего, по её данным, за период с начала пандемии выявлено уже 14 765 256 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались 4286 пациентов с коронавирусом. Общее число подтверждённых летальных случаев достигло 612 054.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 213 637 выявленных инфицированных и 4083 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.