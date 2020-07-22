Москва, , 22:30 — REGNUM Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов объявил об уходе из ведомства. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает РБК со ссылкой на источник в СК.

Напомним, что следователь Миниахметов 3 июля был задержан по делу о крупной взятки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК (получение взяток в особо крупном размере), материалы для этого предоставила ФСБ. Возбудил дело лично председатель СК Александр Бастрыкин.

Однако заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении дела. Через сутки Миниахметов был отпущен. Ему возвратили служебное удостоверение.

Сообщается, что Миниахметов решил уволится из ведомства.

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