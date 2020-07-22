Вашингтон, , 22:03 — REGNUM В сеть выложили ролик длительностью окло 13 минут, в котором показан игровой процесс будущего симулятора космических боевых кораблей Star Wars: Squadrons по вселенной «Звёздных войн». Видео было опубликовано22 июля на YouTube-канале Jackfrags.

Действие игры происходит после событий, показанных в фильме «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Геймерам предстоит управлять истребителями X-wing и TIE Fighter, они смогут менять их снаряжение, внешность кораблей и возможности.

В Star Wars: Squadrons будут присутствовать как одиночный, так и многопользовательский режимы, кроме того, игра будет поддерживать кроссплей, т. е. владельцы платформ ПК, Xbox One и PS4 смогут играть вместе. Релиз симулятора запланирован на 2 октября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: EA выпустила «брифинг» для пилотов симулятора Star Wars: Squadrons