Вашингтон, 22 июля 2020, 22:03 — REGNUM В сеть выложили ролик длительностью окло 13 минут, в котором показан игровой процесс будущего симулятора космических боевых кораблей Star Wars: Squadrons по вселенной «Звёздных войн». Видео было опубликовано22 июля на YouTube-канале Jackfrags.
Действие игры происходит после событий, показанных в фильме «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Геймерам предстоит управлять истребителями X-wing и TIE Fighter, они смогут менять их снаряжение, внешность кораблей и возможности.
В Star Wars: Squadrons будут присутствовать как одиночный, так и многопользовательский режимы, кроме того, игра будет поддерживать кроссплей,
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